Российская биатлонистка Кристина Резцова отметила, что любит Тюмень, но готова к любым изменениям погоды.

— Я очень люблю Тюмень, — цитирует asnta.ru Резцову. — Но когда мы приехали на сбор, в первый день было жутко холодно. Минус три, но мне казалось, что минус тридцать. А во второй день дождь пошел! Чего нам дальше ждать? Землетрясения?! Я уже не удивлюсь.

В Рамзау было несколько силовых развивающих тренировок. Но сбор был не самым тяжелым. Длительных занятий не было. Вкатка, по сути, началось сейчас, в Тюмени. На этом сборе и на следующем, который тоже пройдет в «Жемчужине Сибири» в ноябре. Там уже будут трехчасовые нудные тренировки.

Мечтается всегда о самом высоком. А как оно будет — зависит только от нас. Думаю, мы достаточно хорошо поработали в подготовительный период. За себя скажу, что прогресс есть. Ну, регресса точно нет. Мы способны бороться и будем это делать.