Команда Югры выиграла в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени
Команда Югры заняла первое место в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени
Команда Югры выиграла золотые медали в эстафете на чемпионате России в Тюмени.
За команду выступали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев. Время золотых медалистов — 1 час 18 минут и 7,9 секунды (без штрафных кругов, 5 промахов).
Второе место заняла Белоруссия (Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Никита Лобастов) — +6,1, без штрафных кругов, 10 промахов.
Третьими стали ЦФО (Илья Гаврилов, Артем Смирнов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов) — +32,2, без штрафных кругов, 5 промахов.
Эстафета была заключительной в программе чемпионата России, проходившего в Тюмени.
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