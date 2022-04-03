Команда Югры выиграла в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Команда Югры заняла первое место в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Команда Югры выиграла золотые медали в эстафете на чемпионате России в Тюмени.

За команду выступали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев . Время золотых медалистов — 1 час 18 минут и 7,9 секунды (без штрафных кругов, 5 промахов).

Второе место заняла Белоруссия ( Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Никита Лобастов) — +6,1, без штрафных кругов, 10 промахов.

Третьими стали ЦФО (Илья Гаврилов, Артем Смирнов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов) — +32,2, без штрафных кругов, 5 промахов.

Эстафета была заключительной в программе чемпионата России, проходившего в Тюмени.