Дмитрий Лазовский рассказал, что сегодняшний день был последним в сезоне

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский сообщил Metaratings.ru, что сегодняшний день был последним в сезоне.

— Андрей Падин сказал, что состав на эстафету у вас «оборонительно-наступательный». Согласны с такой формулировкой?

— В принципе, да. Это один из вариантов, который мы обсуждали. Было два сценария — это один из них. Должно неплохо получиться.

— Ребята из команды Б тренируются вместе с вами. Чему учите их? Обращаются ли с какими-то советами?

— С одним из них — Иваном Тулатиным — мы все время на связи, у одного тренера тренируемся. По возможности, вместе тренируемся. Достаточно плотный контакт.

— После гонки планируете ли где-то закатываться?

— Сегодняшний день — закатка и есть. Последний день на лыжах в сезоне. Успел ли соскучиться по дому? Конечно, — сказал Лазовский.

Сегодня, 3 апреля, команда Белоруссии заняла второе место в эстафете на чемпионате России в Тюмени.