Казакевич выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону
10:11
Ирина Казакевич стала победителем спринта на 7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону.
Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 20,4 секунды, допустив 2 промаха. Второй стала Кристина Резцова (отставание — +6,7 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Наталья Геробулова (+23,1 секунды, 1 промах).
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Спринт
7,5 км
Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 21.20,4 (2 промаха)
2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) — +6,7 секунды (0)
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +23,1 (1)
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