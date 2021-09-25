Казакевич выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Ирина Казакевич стала победителем спринта на 7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 20,4 секунды, допустив 2 промаха. Второй стала Кристина Резцова (отставание — +6,7 секунды, 0 промахов), на третьей строчке — Наталья Геробулова (+23,1 секунды, 1 промах).

Тюмень

Чемпионат России по летнему биатлону

Спринт

7,5 км

Женщины

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 21.20,4 (2 промаха)

2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) — +6,7 секунды (0)

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +23,1 (1)