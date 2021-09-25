Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону

Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев и призер чемпионата мира Карим Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени. Как сообщили в национальной команде, причиной стало недомогание спортсменов.

В субботу в Тюмени пройдет спринтерская гонка, в воскресенье — эстафета.

«Потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать», — цитирует ТАСС тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского.

«Поскольку в октябре у них сборы в горах, ехать на высоту недолечившись категорически нельзя», — подчеркнул он, отметив, что отсутствие Гараничева является большой потерей для эстафетной команды области.

Гараничев перед летним чемпионатом России переболел гайморитом на сборе в Сочи. Лидер областной команды, чемпион мира Александр Логинов пропускает турнир по семейным обстоятельствам.