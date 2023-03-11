Казакевич: «После гонки преследования сказала Юрловой-Перхт, что могла бы многому у нее поучиться»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своем разговоре с Екатериной Юрловой-Перхт после гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Казакевич с четырьмя промахами финишировала пятой, а Юрлова-Перхт, отстрелявшая чисто, стала шестой.

«То, что Екатерина Юрлова-Перхт отстреляла на ноль меня не удивило, потому что она всегда отличалась стабильностью в стрельбе. Она приехала сюда счастливой, не выступая долгое время. Она приехала на эти соревнования, как на какой-то праздник.

После финиша я сказала, что многому могла бы у нее поучиться. Уходя на последний круг, я видела, что Екатерина впереди меня, и пришлось ее догонять, но она молодец, что смогла справиться и попасть в шестерку», — приводит Metaratings слова Казакевич.

В воскресенье, 12 марта состоится заключительная гонка Кубка Содружеств у женщин — масс-старт. Начало — в 9.00 по московскому времени.