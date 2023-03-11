Шевченко выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка Содружества в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Спортсменка пробежала дистанцию в 10 километров за 30 минут и 43,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Сливко (отставание +14,1 секунды, 1 промах), на третьей строчке — Екатерина Носкова (+28,5, 3).

Этап в Тюмени — последний в этом сезоне Кубка Содружества. Заключительная гонка у женщин — масс-старт — состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 9.00 (мск).

Кубок Содружества

Шестой этап

Тюмень

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.43,7 (1)

2. Виктория Сливко (Россия) — 14,1 (1)

3. Екатерина Носкова (Россия) — 28,5 (3)

4. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1.01,1 (2)

5. Ирина Казакевич (Россия) — 1.20,6 (4)

6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.24,4 (0)

7. Тамара Дербушева (Россия) — 1.33,1 (4)

8. Наталия Шевченко (Россия) — 1.38,1 (1)

9. Ксения Довгая (Россия) — 1.48,0 (4)

10. Наталья Гербулова (Россия) — 2.18,5 (4)