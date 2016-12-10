19:25 10 декабря | БИАТЛОН

Кайса Мякяряйнен: "Поклюка - одно из любимых моих мест"

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Биатлонистка Кайса Мякяряйнен после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что не ощущала уверенности на дистанции, но затем поняла, что может догнать соперниц. Финская спортсменка финишировала второй, уступив немке Лауре Дальмайер.

- Я не была уверена в своих силах, - приводит пресс-служба IBU слова Мякяряйнен. - Но когда увидела, что соперница недалеко, то поняла, что могу ускориться, чтобы приехать на подиум. Поклюка - одно из любимых мест для меня. Здесь я впервые попала в цветочную церемонию.

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