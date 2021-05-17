Касперович уверен, что Болгария выиграет медали на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович сообщил, что перед командой стоит задача завоевать медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У нас одна задача — завоевание медали на Олимпийских играх. Это реально, у нас есть спортсмены, которым это по силам: призер чемпионата мира Владимир Илиев, молодая спортсменка Милена Тодорова.

Мы реально оцениваем ситуацию, нацелены на самое успешное выступление на Олимпиаде. Надеемся на наших спортсменов», — цитирует Касперовича ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале. Последний раз болгарская сборная по биатлону завоевала олимпийскую медаль в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.