Легрейд ответил на обвинения Васильева по поводу использования терапевтических исключений

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд ответил на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях в сборной Норвегии.

Ранее Васильев заявлял, что норвежцы, в том числе Легрейд, скорее всего используют терапевтические исключения для применение запрещенных препаратов.

«Неприятно быть обвиненным в чем-то подобном, тогда как у меня нет никаких терапевтических исключений. Но, конечно, многие задаются вопросом, как можно так улучшить результат за год. Поэтому я понимаю, что у некоторых людей могут возникать подозрения.

Если посмотреть на время лыжного хода, то я не так уж сильно прибавил по сравнению с прошлым годом. Я отличался именно хорошей стрельбой. Поэтому такие высказывания звучат немного странно.

Знаю, что в новом сезоне буду испытывать более сильное давление. Но как бы ни сложился будущий сезон, уверен, тенденция на 5-10 лет будет положительной», — приводит слова Легрейда NRK.

В прошедшем сезоне 24-летний биатлонист стал вторым в общем зачете Кубка мира. От занявшего первое место Йоханнеса Бе он отстал на 13 очков. На чемпионате мира спортсмен завоевал четыре золотые медали.