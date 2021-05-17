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Легрейд ответил на обвинения Васильева по поводу использования терапевтических исключений

18:22
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Норвежский биатлонист Штурла Легрейд ответил на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях в сборной Норвегии.

Ранее Васильев заявлял, что норвежцы, в том числе Легрейд, скорее всего используют терапевтические исключения для применение запрещенных препаратов.

«Неприятно быть обвиненным в чем-то подобном, тогда как у меня нет никаких терапевтических исключений. Но, конечно, многие задаются вопросом, как можно так улучшить результат за год. Поэтому я понимаю, что у некоторых людей могут возникать подозрения.

Если посмотреть на время лыжного хода, то я не так уж сильно прибавил по сравнению с прошлым годом. Я отличался именно хорошей стрельбой. Поэтому такие высказывания звучат немного странно.

Знаю, что в новом сезоне буду испытывать более сильное давление. Но как бы ни сложился будущий сезон, уверен, тенденция на 5-10 лет будет положительной», — приводит слова Легрейда NRK.

В прошедшем сезоне 24-летний биатлонист стал вторым в общем зачете Кубка мира. От занявшего первое место Йоханнеса Бе он отстал на 13 очков. На чемпионате мира спортсмен завоевал четыре золотые медали.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/mistenkeliggjorde-laegreids-fremgang_-_-som-a-bli-dolket-i-ryggen-1.15493602

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