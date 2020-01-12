Карим Халили: «Соперничать на Кубке мира можно»

Дебютант сборной России на Кубке мира Карим Халили поделился впечатлениями от выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россияне в экспериментальном составе заняли четвертое место.

— Я считаю, что соперничать тут можно, — цитирует Халили News.ru. — На данный момент это возможно при хорошей точной стрельбе. При этом я чувствую, что постепенно можно подтягиваться к лидерам и в ходе.

— Я держу в голове и Антхольц, но нужно доказывать результатом здесь. Если я буду здесь хорошо выступать, не хуже остальных, то думаю, что меня рассмотрят. Нужно показывать результаты. О юниорском чемпионате мира я знал заранее. Были разговоры давно, и я был к ним готов. Я лично готов бежать все старты.