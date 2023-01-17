Каплина рассказала, что злилась на каждого из своих тренеров

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала об отношении к своим тренерам. Она призналась, что иногда злилась на них из-за эмоционального напряжения.

«Честно? Конечно. По отношению к каждому из моих тренеров такое хоть по разу, но случалось. Это не вопрос личных отношений или какой-то злости, скорее все иногда сходится в одной точке — запредельные нагрузки, собственное настроение, да ещё и наставник что-то не вовремя скажет...» — цитирует Каплину RT.

15 января Каплина выиграла большой масс-старт на Кубке России в Рыбинске.