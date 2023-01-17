Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 21:39

Сливко: «Соцсети сейчас не веду, раньше там мне писали самую жесть»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как относится к критике в социальных сетях.

«Негатива мне уже никто не пишет, по крайней мере я этого не вижу, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Может, на каких-то сайтах комментируют мои высказывания, но я за этим не слежу. Соцсети сейчас не веду, захожу туда раз в месяц и ничего не выкладываю. Раньше там мне писали самую жесть. Начала вести телеграм-канал, но тоже много внимания ему не уделяю. Меня окружают только те люди, которые переживают и поддерживают при любом результате, а никаких гадостей в свой адрес не слышу».

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации, набрав 468 очков.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Виктория Сливко
0
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко: «Все тренеры говорили, что у меня плохая техника, но никто не пытался ее изменить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости