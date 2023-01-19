Каминский объяснил победу Куклиной цитатой из фильма

Старший тренер сборной России Юрий Каминский в комментарии для «СЭ» объяснил последние успехи Ларисы Куклиной цитатой из фильма «Миг удачи». Куклина выиграла суперспринт на этапе Кубка России в Рыбинске и спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— Вы не ожидали, что Лариса победит в суперспринте в Рыбинске. Насколько сейчас удивлены ее первому месту в спринте в Раубичах?

— Я недавно пересматривал фильм «Миг удачи». Там Визбор играет тренера по горным лыжам. Классные слова он там произнес: «Что такое победа? Миг удачи. Трудна не победа, труден путь к ней. Тот, кто прошел достойно, тот настоящий спортсмен. Дальше немножко везения — и победа в кармане». Почти дословно говорю. Так оно сейчас и произошло. Немножко подвезло. В спринте она порадовала и ходом. Неплохой последний круг был.

— Не пожалели, что взяли ее в свою мужскую группу?

— Я и не жалел особо.

— Почему сейчас разбегается? В декабре стрельбы такой не было.

— Почему же? Она нули стреляла. Это не в первый раз. Уверенность, наверное, немножко лучше форма, немножко лучше взаимодействие стало. Такие мелочи потихонечку собираются. Это позволяет лучше проявлять себя в лыжной и стрелковой части, — сказал Каминский «СЭ».

Куклина победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Она преодолела 7,5 км за 29 минут 9,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место у Наталии Шевченко (+8,6), третьей стала Анастасия Шевченко (+23,8).