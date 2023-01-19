Биатлонистка Светлана Миронова: «Не тренировалась сентябрь и половину октября из-за полного упадка сил»

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, почему не тренировалась долгое время

Серебряный призер Олимпиады Светлана Миронова, пропустившая первую половину сезона, в интервью «СЭ» рассказала о своем состоянии здоровья и ощущениях в тяжелые моменты минувшей осени.

— Состояние приходит в норму?

— Определенно.

— Когда был худший день?

— Худшие мои состояния были в сентябре, октябре и начале ноября.

— Как это проявлялось?

— Состояние полного упадка сил, когда ты не можешь делать ничего и тебе сложно двигаться, что-то делать, просто жить обычную жизнь, не говоря уже о спорте.

— Эмоционально как себя чувствовала?

— У тебя нет сил даже на эмоции. Ты находишься в настолько угнетенном и тяжелом состоянии, что это все передается на эмоциональный фон. Наверное, эти два-три месяца были пиковыми.

— Эти месяцы ты вообще не тренировалась?

— Не тренировалась сентябрь и половину октября. Далее уже начала потихоньку втягиваться. Сначала делала по одной тренировке. После того как немного адаптировалась, начала делать по две.

— Как ты понимала, что есть силы и можно потренироваться? Откуда они взялись?

— Это очень четко ощущается. На фоне полного отсутствия сил ты понимаешь, что вот сейчас можно. Появляется желание тренироваться. Когда находилась в тех состояниях, этого желания, естественно, не было.

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