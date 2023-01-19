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Сегодня, 12:41

Каминский рассказал, за что Шашилов «предъявлял» ему перед гонкой

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер сборной России Юрий Каминский рассказал, за что ему пришлось извиняться перед другим тренером Михаилом Шашиловым.

— Михаил Шашилов перед женским спринтом в Раубичах что-то предъявлял вам в шуточной форме. По какому поводу?

— Да, предъявлял. Мы договорились с ним пойти купаться вчера вечером. Но я подзагулял, с друзьями встретился. Поздно уже было. Пришлось ему одному в реке купаться, — сказал Каминский.

Ранее состоялся женский спринт на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах. Победительницей стала Лариса Кукрина.

Юрий Каминский
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