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Ирина Старых: «Довольна этапом и пройденными гонками»

17:59
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Россиянка Ирина Старых после масс-старта на этапе Кубка мира в словенском Поклюке оценила свое выступление. Биатлонистка стала 20-й при двух промахах.

— Очень тяжело, третий день в горах, приходилось терпеть, это моя ошибка, — сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я довольна в целом этапом и пройденными гонками. Думаю, что да, будем добавлять. Подводка к тому, чтобы подойти в форме к чемпионату мира.

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