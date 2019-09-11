Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

IBU снял временное отстранение девяти казахстанских биатлонистов

13:33

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил временное отстранение девяти казахстанских биатлонистов, сообщается на официальном сайте организации.

В ноябре 2018 года IBU временно отстранил Галину Вишневскую, Дарью Климину-Уссанову, Алину Райкову, Ольгу Полторанину, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анну Кистанову, Антона Пантова и Василия Поткорытова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии.

Отмечается, что сейчас антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир