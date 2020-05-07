IBU начал рассмотрение информации о российских биатлонистах из списка ВАДА

IBU приступил к рассмотрению информации от ВАДА о российских спортсменах, сообщает ТАСС. 30 апреля ВАДА завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов.

«IBU только что получил дополнительную информацию от следственной группы ВАДА, которая занимается расследованием российского дела. Антидопинговый орган IBU в данный момент исследует информацию, полученную от ВАДА вместе с другими данными, которыми может обладать орган, и в надлежащее время примет соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе IBU.