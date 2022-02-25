РИА «Новости»: Украинские биатлонисты отказались от участия в этапах Кубка мира

Украинские биатлонисты отказались от участия в этапах Кубка мира

Сборная Украины по биатлону из-за ситуации в стране приняла решение отказаться от участия в оставшихся в этом сезоне этапах Кубка мира и Кубка IBU, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию биатлона Украины в Facebook.

«...на территории Украины члены сборной не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, в том числе последних этапах Кубка IBU и Кубка мира», — говорится в сообщении.

Ближайший этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 3 по 6 марта. Этап Кубка IBU состоится в те же даты в швейцарском Ленцерхайде.