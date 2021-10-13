Хованцев отреагировал на аннулирование олимпийской медали Ольги Зайцевой

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев отреагировал на решение IBU аннулировать серебряную медаль Олимпийских игр 2014 года российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

«Это правила ВАДА. Тесты на допинг хранятся 10 лет. Они могут перепроверяться. Если действительно есть нарушение, то решить это дело в нашу пользу будет невозможно. Если в пробе запрещенное вещество, то дисквалификация однозначно! Почему решили перепроверить? Совершенствуются методики нахождения запрещенных препаратов. Тесты могут перепроверяться, особенно после Олимпийских игр», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее CAS признал Зайцеву виновной в употреблении допинга, а Вилухина и Романова были оправданы.

На Олимпиаде-2014 в Сочи российские биатлонистки стали вторыми в эстафете. Ольга Зайцева бежала гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой.