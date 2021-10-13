Российская биатлонистка Яна Романова отметила, что ее коллега Ольга Зайцева является примером трудолюбия, силы воли, доброты, спортивного долголетия и честной борьбы.

«Самое сложное в жизни — мириться с несправедливостью, — написала Романова в Instagram. — Международный союз биатлонистов аннулировал все результаты Ольги Зайцевой в Сочи. Ольга — одна из тех, благодаря кому биатлон так популярен в России, она пример трудолюбия, силы воли и доброты, спортивного долголетия и честной борьбы. И по иронии судьбы именно ее обвинили в нарушении антидопинговых правил».

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) из-за аннулирования результатов Зайцевой перераспределил итоговые результаты женской биатлонной эстафеты 4х6 км на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В сентябре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Зайцеву виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. Все результаты Зайцевой на домашней Олимпиаде были аннулированы.

На Олимпиаде в Сочи российская команда в составе Романовой, Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной завоевали серебряные медали. После пересмотра награды перешли сборной Норвегии, бронзу получила сборная Чехии. Золото выиграла команда Украины.