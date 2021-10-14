Резцова рассказала о подготовке к сезону ее дочери Кристины

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова рассказала о том, как ее 25-летняя дочь Кристина готовится к олимпийскому сезону. 5 февраля она родила дочь Александру.

«Кристина еще кормит ребенка. Она уже и в прошлом сезоне тренировалась, с маленьким ребенком и с мужем ездили отдельно. В летний период все практически выиграла — завоевала два серебра. Но пока она как-то сама по себе хочет готовиться. Вы в курсе, сборники готовятся в летний период просто никак?

Можем ли мы увидеть ее в этом сезоне на соревнованиях? Не «может», а 100%. Я даже ставлю на нее ставки. Пекин-2022? Я думаю, что она попадет и даже медальку какую-нибудь возьмет. Это я считаю, но не знаю, что там у них будет», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».