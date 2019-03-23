"Хотелось бы повторить успех на стрельбище и выиграть". Кузьмина - о масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина призналась, что хотела бы выиграть завтрашний масс-старт на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка уже одержала победы в спринте и пасьюте.

- Я хочу сегодняшний день и сегодняшний результат пережить и насладиться до конца дня, - сказала Кузьмина в интервью Калашников Media. - Конечно, было бы здорово повторить успех на стрельбище и выиграть завтра.

Это было бы здорово и потрясающе, но биатлон тем и интересен, что вперед загадывать невозможно. Поэтому ничего предполагать не хочу. Завтра надо начать новый день с нового листа и постараться провести хорошую работу.

Кузьмина занимает третье место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 844 очка. Она на 50 баллов отстает от лидирующей итальянки Доротеи Вирер.

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