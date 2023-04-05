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Латыпов признан лучшим биатлонистом России по итогам сезона

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Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте опубликовал окончательный рейтинг лучших среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23.

Бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов (1162 очка) занял первое место, Даниил Серохвостов (999 очков) расположился на второй строчке. Карим Халили замкнул тройку лучших (970).

Рейтинг СБР (Мужчины)

1. Эдуард Латыпов — 1162 очков

2. Даниил Серохвостов — 999

3. Карим Халили — 970

4. Александр Поварницын — 922

5. Никита Поршнев — 890

6. Василий Томшин — 865

7. Антон Бабиков — 845

8. Роман Еремин — 767

9. Кирилл Бажин — 746

10. Петр Пащенко — 746

14. Евгений Гараничев — 618

19. Матвей Елисеев — 551

23. Максим Цветков — 512

39. Александр Логинов — 177

Заключительная гонка сезона-2022/23 прошла 5 апреля на чемпионате России в Увате. Победителем марафона на 40 км стал Никита Поршнев. Карим Халили и Антон Бабиков расположились на второй и третьей строчке соответственно.

В четверг, 6 апреля, пройдет последняя гонка в сезоне у женщин — марафон на 30 км. Начало — в 9:00 по московскому времени.

Источник: https://biathlonrus.com/news/latypov-luchshiy-biatlonist-rossii-v-sezone-2022-2023/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
СБР
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