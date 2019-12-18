Халили занял 4-е место на этапе Кубка IBU в Австрии

На этапе Кубка IBU в австрийском городе Обертиллиах прошла мужская индивидуальная гонка. Россиянин Карим Халили показал четвертый результат.

Победу одержал преставитель Украины Сергей Семенов.

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Сергей Семенов (Украина) — 40.36,9 (1 промах)

2. Лукас Фрацшер (Германия) — отставание 50,7 (2)

3. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 1.00,8 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 1.20,2 (1)

5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 1.31,1 (1)

6. Синнре Йорде (Норвегия) — 1.44,5 (2)

20. Кирилл Стрельцов (Россия) — 3.02,1 (3)

27. Александр Поварницын (Россия) — 3.48,9 (5)

31. Василий Томшин (Россия) — 4.00,7 (4)

68. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.37,9 (6)

85. Евгений Сидоров (Россия) — 8.28,9 (5)