Халили занял 12-е место в спринте на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завершился мужской спринт.

Два первых места заняли норвежцы Фредрик Йессбакк и Синнре Петтерсен. Третьим стал немец Лукас Фрацшер. Лучший среди российских биатлонистов Карим Халили на 12-й позиции.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 23.01,3 (0 шт. кругов)

2. Синнре Петтерсен (Норвегия) — отставание 20,9 (2)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — 28,1 (1)

4. Филипп Наврат (Германия) — 43,6 (4)

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 46,0 (2)

6. Александр Андерсен (Норвегия) — 46,4 (3)

12. Карим Халили (Россия) — 1.15,8 (1)

20. Василий Томшин (Россия) — 1.28,7 (3)

30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.48,9 (3)

42. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.22,3 (4)

56. Андрей Вьюхин (Россия) — 2.48,5 (4)

76. Евгений Сидоров (Россия) — 3.56,1 (5)