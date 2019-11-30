Халили занял 12-е место в спринте на Кубке IBU
На этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завершился мужской спринт.
Два первых места заняли норвежцы Фредрик Йессбакк и Синнре Петтерсен. Третьим стал немец Лукас Фрацшер. Лучший среди российских биатлонистов Карим Халили на 12-й позиции.
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 23.01,3 (0 шт. кругов)
2. Синнре Петтерсен (Норвегия) — отставание 20,9 (2)
3. Лукас Фрацшер (Германия) — 28,1 (1)
4. Филипп Наврат (Германия) — 43,6 (4)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 46,0 (2)
6. Александр Андерсен (Норвегия) — 46,4 (3)
12. Карим Халили (Россия) — 1.15,8 (1)
20. Василий Томшин (Россия) — 1.28,7 (3)
30. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.48,9 (3)
42. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.22,3 (4)
56. Андрей Вьюхин (Россия) — 2.48,5 (4)
76. Евгений Сидоров (Россия) — 3.56,1 (5)