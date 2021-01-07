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Допинг

Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

11:40
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале эмоционально отреагировал на ситуацию с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки». По его словам, в этой истории не фигурирует допинг.

На &laquo;Ижевской винтовке&raquo; спортсмены сбежали от&nbsp;допинг-офицера.Русские биатлонисты бегут от допинг-контроля. Реакция СБР — на удивление грамотная

«Я тебе один умный вещь скажу — только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и все! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее! Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две, и так далее! Болезни, самочувствие, тактические нюансы! Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ! Николай Панкратов слышал звон, да не знал где он! РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске допинг-пробы берут, ибо это важный отборочный старт для взрослых! Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против! Едем дальше! Всех с Рождеством!» — написал Губерниев.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1540

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