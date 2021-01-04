«Ижевская винтовка» завершилась в прошлом году, но загадочные подробности всплыли только сейчас

Если за локальными разборками на ежегодной «Ижевской винтовке» в России в силу популярности биатлона следят всегда, то за соревнованиями юниоров в рамках того же турнира, понятное дело, далеко не так пристально. Так было бы и на этот раз. Если бы не призер двух чемпионатов мира по лыжным гонкам Николай Панкратов.

На сайте «Лыжный спорт» в комментариях под новостью о шокирующей дисквалификации 20-летней Виктории Коноваловой за оксандралон Панкратов написал: «На «Ижевской винтовке» произошли удивительные события. В Чайковском, после того как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки. А на следующий день, уже в Ижевске, после того как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. Что это было? Парадокс, совпадение? Решайте сами. В свете событий с красноярской биатлонисткой Коноваловой, может быть, соответствующим службам выехать по адресам?»

Иронично, что Николай сам в свое время отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

По стопам легкоатлетов

Цифры по «Ижевке» на самом деле такие. На женский юниорский спринт было заявлено 69 девушек, но снялись в последний момент 12. Причем сразу шесть из них — из ХМАО. У юниоров все еще более странно: из 88 заявленных после тотальной проверки участников мужской гонки на старт выходить передумал сразу 21 спортсмен, включая полный состав сборной Тюменской области. В предыдущих гонках, для сравнения, суммарно снимались по три-четыре спортсмена.

РУСАДА уже сообщило, что проведет расследование по данному вопросу.

Вот только уже сейчас можно предположить, что никакими шокирующими выводами со стороны антидопингового агентства оно не закончится. Как бы странно все ни выглядело со стороны — законодательно прицепиться к чему-то здесь сложно. «Заболел», «тренер решил, что мне нужно отдохнуть», «а я и не должен был бежать эту гонку» — все это крыть нечем.

Массовые снятия с соревнований после новости о приезде туда допинг-офицеров — не такая уж и редкость для российского спорта. Такое неоднократно было, например, в легкой атлетике. Самая громкая история — про турнир в Иркутске, когда с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа после известия о приезде допинг-контроля снялись сразу 36 атлетов. Ничем эта история не закончилась.

Многие задаются логичным вопросом: зачем вообще нужен допинг в юниорах и уж тем более на скромных региональных стартах? На самом деле именно там — главная рассада запрещенки. На топ-уровне принимать что-то — самоубийство для спортивной карьеры. Там такой контроль, что скрыть что-то крайне сложно. А вот на каком-нибудь чемпионате области или федерального округа, как правило, никаких допинг-офицеров нет вообще. Да, на соревнованиях подобного масштаба глобальных успехов не добиться, но вот попасть в тройку-шестерку или выполнить норматив мастера спорта вполне можно. Это дает бонусы в виде стабильной зарплаты на целый год, зеленый свет на сборы в теплых краях и еще ряд «плюшек». Попасть в сборную дано далеко не всем, а вот это все — абсолютно реальные достижения для большинства спортсменов.

СБР проведет собственную проверку

Как говорит один известный блогер: все всё понимают. Это очередной скребок по репутации нашего спорта. А она, к сожалению, сейчас примерно на таком уровне, что, даже если все снятия на «Ижевской винтовке» — череда случайных совпадений, в это едва ли кто-то поверит.

Хотя по крайней мере часть спортсменов действительно снималась по объективным причинам. Не под запись нам рассказали, что одна биатлонистка отказалась выходить на старт из-за жесткой ссоры с тренером, другая реально заболела и пропустила из-за этого не только спринт, но и гонки до этого. Старший тренер резервной сборной России Сергей Белозеров сообщил, что один из снявшихся со спринта — Халили, но это было решение тренерского штаба, потому что Карим и так попадал в команду на Кубок IBU.

Несколько часов получить какую-то информацию от заинтересованных лиц не удавалось. Кто-то, как часто бывает в подобных ситуациях, не отвечает. Кто-то убеждает, что ничего страшного не произошло. А главный тренер одного из регионов, чьи спортсмены массово снялись со спринта, вообще узнал о случившемся только после звонка «СЭ». После этого всего очень удивительна была столь грамотная реакция вице-президента СБР Алексея Нуждова, который не стал играть в любимую для российских чиновников игру «Полное отрицание». Зацените.

— Готов прокомментировать тремя пунктами, — заявил Нуждов. — Первое. СБР, безусловно, хочет разобраться в этой ситуации. И однозначно сделает это. Мы проверим на объективность причину снятия каждого участника. Второе. Понимаю, что именно СБР больше всех заинтересован в максимально открытом разбирательстве. Результаты проверки будут представлены как заинтересованным органам, так и всей биатлонной общественности. Это в наших интересах. Третье. СБР благодарит СМИ за поднятие важной и острой темы. Выражаем особую благодарность Николаю Панкратову, который первым обратил внимание на этот момент. Тем более, по-моему мнению, его можно считать экспертом-практиком в этом вопросе.

Шанс

Очень хотелось бы, чтобы подробный разбор полетов действительно произошел. Эта история — шанс доказать, что наш биатлон сейчас на стороне нетерпимости к допингу. Если будет большой анализ с подробным объяснением общественности по всем вопросам, значит, мы движемся в правильную сторону. И даже позорная дисквалификация 20-летней биатлонистки за стероиды тут на руку — ее отловили сами, силами РУСАДА.

А вот если снова сделаем вид, будто ничего не произошло, и спустя пару дней просто махнем на все рукой, то предыдущая гора граблей, на которую мы наступили, ничему не научила. С учетом того, что СБР и так уже три года находится в статусе временного (считай — бесправного) члена Международного союза биатлонистов (IBU), это слишком большая роскошь.