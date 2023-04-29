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29 апреля, 11:42

Губерниев назвал Каминского лучшим тренером сезона

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим тренером завершившегося сезона в российском биатлоне.

«Сезон обнажил огромное количество проблем. Девчонки и парни очень сильно отстают в скорости стрельбы. При этом они все стараются, мы видим прогресс Носковой, Каплиной. Лиза бежала на уровне лидеров большую часть сезона, но в концовке просто устала. Порадовала Казакевич в последней гонке, но весь год она выступала слабо. Спортсменка такого уровня должна быть наверху. На Кубке мира она вообще могла бы не попасть в основную команду, разве что шестым номером. Наталия Шевченко стала открытием сезона. Похвалю Шашилова, Загурского и мужа спортсменки. Тем не менее развиваться надо. А ведь мы уже регрессируем, задача — минимизировать риски. Тренеры поработали здорово, а лучшим, на мой взгляд, стал Юрий Михайлович Каминский. При всем уважении к другим нашим наставникам, но именно Каминский показал, что он по-прежнему большой мастер подготовки к главным стартам», — приводит слова Губерниева РИА «Новости».

Минувший сезон российские биатлонисты пропустили из-за санкций международных организаций.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230429/guberniev-1868663815.html
Дмитрий Губерниев
Юрий Каминский
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