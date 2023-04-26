Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:53

Музыкант Немоляев заявил, что после Губерниева биатлон с другим комментатором кажется иным видом спорта

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Кирилл Немоляев, музыкант и друг Дмитрия Губерниева, высказался об особенностях работы спортивным комментатором.

«Найти свою манеру непросто. Мне кажется, что огромное значение имеют, с одной стороны, глубокие знания в том виде спорта, который ты комментируешь, с другой стороны, чувство юмора, самоиронии и эмоциональный напор. Вот у Димы такого уровня эмоциональный напор, что после него биатлон с любым другим комментатором кажется другим видом спорта. Хотя еще в прошлом сезоне я заметил, что Легков блестяще комментирует лыжи. Он настоящий профессионал и молодец. Я его лично не знаю, но он и с Димой, и один блестяще комментирует», — цитирует Немоляева Metaratings.ru.

Губерниев — четырехкратный лауреат премии ТЭФИ. По итогам 2022 года он стал вторым в рейтинге самых цитируемых российских журналистов страны согласно Медиалогии, уступив только Ксении Собчак.

Источник: https://metaratings.ru/news/muzykant-nemolyaev-posle-gubernieva-biatlon-s-lyubym-drugim-kommentatorom-kazhetsya-drugim-vidom-sporta-246305/
Дмитрий Губерниев
5
5
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каминский: «Гришина могла подключиться к нашей группе, но решили, что она будет работать с Истоминым»
Новости
RSS RSS
Все новости