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Биатлонистка Зырянова: «Если бы не спорт, хотела бы работать в МЧС или полиции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Биатлонистка Анастасия Зырянова рассказала о полученной специальности тренера и о том, кем бы хотела стать, если бы не получилось в спорте.

— В прошлом году ты получила диплом Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Как и многие, отучилась на тренера?

— Да, я училась на тренера.

— Выбрала эту профессию по любви или из-за того, что проще совмещать со спортом?

— Это, во-первых, и проще, и, может быть, я в будущем свяжу жизнь с тренерской деятельностью. Это ведь, действительно, интересно. Я просто все равно не смогу работать в офисе. Мне нужно что-то подвижное. Возможно, мое образование где-то будет учитываться.

— Если бы не спорт, кем бы хотела стать?

— Если бы не спорт, я хотела бы в МЧС работать или в полиции.

— Ты спасательница в душе?

— Ага

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-05-03-biatlonistka-zyryanova-yesliby-ne-sport-khotelaby-rabotat-v-mchs-ili-politsii
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