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Сегодня, 16:16

Гореева: «Все лето работали над тем, чтобы сократить время на рубеже. Рада, что мне это удается»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала для «СЭ» итоги масс-старта на этапе Кубка Содружества, где она заняла первое место.

— Один из тренеров на бирже во время твоей стрельбы сказал, что раньше такой стрельбы у Гореевой не было. Согласна?

— Да, мы все лето работали над тем, чтобы сократить время на рубеже, — сказала Гореева «СЭ». — Рада, что мне это удается. Несмотря на сильный ветер, работаю гораздо быстрее, чем прошлой зимой. Да, сейчас не так точно, как хотелось бы. Надеюсь, что до зимы удастся избавиться от некоторых ошибок. В целом я довольна, что удалось собрать стрельбу.

— После первого рубежа ты уходила вместе с Казакевич, которая показывает здесь высокие скорости. Трудно было за ней держаться?

— Не скажу, что она смотрелась здесь сильнее. Если посмотреть аналитику, мы с ней примерно в одни ноги пробежали все гонки. Когда я вышла за ней в спину, то не старалась убежать или удержаться. Просто в спину работать гораздо легче. Мы с ней вместе прошли круг. Удалось даже поработать в паре.

— Этапом в целом довольна?

— Если не считать спринт, то я довольна. Первая гонка немножко захлестнула. Хотелось выступить лучше, чем получилось. Я действительно была готова хорошо. Допустила четыре штрафа, но рада, что не опустила руки.

На этапе Кубка Содружества в Сочи Гореева заняла восьмое место в спринте, стала второй в гонке преследования и выиграла масс-старт.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Гореева
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