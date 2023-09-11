Майгуров: «Готов пойти на интервью к Бабикову. У меня нет запретных людей»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что готов пойти на интервью к Антону Бабикову для Telegram-канала «Союз трех биатлонистов».

— Готовы вы пойти на интервью к Антону Бабикову для его Telegram-канала?

— Я вообще со всеми готов общаться, — сказал Майгуров. - У меня нет запретных людей, с кем бы я не общался. Я даже не знаю, что у него есть Telegram-канал.

— Это канал троих человек: Бабикова, Поварницына и Логинова.

— Я минимум читаю те или иные новости. У меня есть люди, которые информируют о том, что пишут. Реально есть чем другим заниматься. Я говорю не только про спортивные, но и глобальные новости. Дома телевизор не смотрю, на работе пробегаю новостную ленту. Я не сижу в соцсетях, сам ничего не публикую. Потому что есть чем заниматься. Не скучаю.

— Но о «Союзе трех биатлонистов» знаете?

— Конечно. Я знаю, что у нас есть три спортсмена, которые готовятся самостоятельно. Все. Это доносится косвенно. С каждым из них я в хороших отношениях. Когда они просили о той или иной поддержке, через ЦСП мы проработали, дали информацию по Шукаловичу. Там на самом деле не все так просто. Можно было сделать. Но они решили не заморачиваться. С одной стороны, я их понимаю. Это такая бюрократическая цепочка, которую надо пройти. Пока они пройдут ее, уже осень закончится.