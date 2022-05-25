Глава совета СБР заявил, что его пытаются лишить голоса на выборах президента организации

Председателя совета Союза биатлонистов России (СБР) Александра Еслева пытаются лишить голоса на предстоящих выборах президента организации.

«Давление оказывается, в том числе и на меня. Определенными товарищами из СБР предпринимаются попытки не допустить меня к участию в конференции, причем делается это за спиной у председателя Федерации биатлона Иркутской области. Требуют, чтобы меня не избирали делегатом на конференцию, — сказал Еслев ТАСС. — Подтверждением таких намерений является и то, что в повестку конференции не включен отчет председателя совета СБР, несмотря на то, что президиум совета СБР предлагал его заслушать».

В среду на сайте Федерации биатлона Республики Татарстан было опубликовано заявление главы организации Ильдара Нугманова, который заявил, что из Министерства спорта РФ региональным ведомствам стали поступать телефонные звонки с призывами голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова, а руководители министерств требуют того же от глав региональных федераций по биатлону.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня, единственным конкурентом Майгурова сейчас является вице-президент организации Алексей Нуждов.