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Сегодня, 17:40

Глава совета СБР заявил, что его пытаются лишить голоса на выборах президента организации

Иван Шитик
Корреспондент
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Председателя совета Союза биатлонистов России (СБР) Александра Еслева пытаются лишить голоса на предстоящих выборах президента организации.

«Давление оказывается, в том числе и на меня. Определенными товарищами из СБР предпринимаются попытки не допустить меня к участию в конференции, причем делается это за спиной у председателя Федерации биатлона Иркутской области. Требуют, чтобы меня не избирали делегатом на конференцию, — сказал Еслев ТАСС. — Подтверждением таких намерений является и то, что в повестку конференции не включен отчет председателя совета СБР, несмотря на то, что президиум совета СБР предлагал его заслушать».

В среду на сайте Федерации биатлона Республики Татарстан было опубликовано заявление главы организации Ильдара Нугманова, который заявил, что из Министерства спорта РФ региональным ведомствам стали поступать телефонные звонки с призывами голосовать за действующего президента СБР Виктора Майгурова, а руководители министерств требуют того же от глав региональных федераций по биатлону.

Выборы президента СБР пройдут 23 июня, единственным конкурентом Майгурова сейчас является вице-президент организации Алексей Нуждов.

Источник: https://tass.ru/sport/14726643
Виктор Майгуров
СБР
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