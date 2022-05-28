Шипулин рассказал о том, как провел мастер-класс по биатлону без снега

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин провел мастер-класс по стрельбе из винтовки для жителей Дудинки перед началом международного турнира Nornikcel Curling Cup и рассказал о том, как проводить обучение без снега.

«Мне сказали, что раньше, когда здесь проводили соревнования, был снег. Изначально, когда я дал свое согласие, то говорили готовиться к мастер-классу не только по стрельбе, но и на лыжах. Но, к счастью или к разочарованию, снег растаял, приходится проводить мастер-класс в летнем варианте. Приехали проводить мастер-класс с пневматическими винтовками, а Матвей Елисеев покажет мастер-класс, как правильно кататься на роллерах», — сказал Шипулин.

34-летний россиянин является чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира, а также обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.