Федерация биатлона Татарстана выступила против переизбрания Майгурова на пост главы СБР

Глава Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугуманов выступил против переизбрания Виктора Майгурова на пост главы СБР.

«Виктор Майгуров — замечательный спортсмен и способный руководитель, который может принести немало пользы нашему биатлону. Но за два года работы он совершил немало грубых ошибок, непозволительных для руководителя такого уровня — и хуже всего то, что он их таковым совершенно не считает.

Руководители местных министерств, соответственно, требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова. Это, я считаю грубейшее нарушение законов РФ», — цитирует Нугуманова сайт Федерации биатлона республики Татарстан.

6 мая во время онлайн-конференции с российскими СМИ президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров официально объявил о выдвижении на пост президента СБР на новый срок. Второй кандидат — вице-президент СБР Алексей Нуждов.