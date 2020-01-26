Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал антирекорд российских спортсменов на Кубке мира. В словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до 26 гонок, уже пять этапов Кубка мира россияне не могут завоевать медали.

— К этой серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал, — цитирует ТАСС Драчева. — Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь.

Отрицательный результат — тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать. Мы знаем, что пошло не так после этапа в Хохфильцене и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чем проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира.

Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать.