Биатлонистка Гришина: «Я не планировала заниматься лыжами и биатлоном»

Биатлонистка Анастасия Гришина, которая проводит первый сезон во взрослой сборной России, рассказала, как ей удалось добиться результатов в биатлоне, придя в спорт уже в 16 лет.

«Я не планировала заниматься лыжами и биатлоном. Придя в команду к Сан Санычу я понимала, что ребята там занимаются по шесть-семь лет, а я на лыжах вообще не стояла. Мне было непонятно, как можно кататься зимой с двумя палками на ногах и двумя в руках в странной одежде. Постепенно на тренировках я втянулась и начала очень быстро прогрессировать за счет того, что команда была гораздо сильнее, чем я. Изучала, что они делают и повторяла за ними. С помощью тренировок и желания я их быстро догнала и за два года начала показывать результаты на первенстве России и других соревнованиях», — приводит слова Гришиной Metaratings.ru.

21-летняя Гришина, представляющая Новосибирскую область и Алтайский край, стала четвертой в женском масс-старте на Кубке МЛКБ и 15-й в гонке преследования.