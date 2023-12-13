Telegram-канал биатлонистов Бабикова, Логинова и Поварницына взломали

Мошенники взломали Telegram-канал российских биатлонистов Антона Бабикова, Александра Логинова и Александра Поварницына, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, о взломе ему сообщил Бабиков.

«Внимание! Антон Бабиков сообщает — «Telegram-канал «Союз трех биатлонистов» взломан! Не ведемся на провокации проклятых мошенников!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В июне этого года Бабиков и Логинов создали Telegram-канал «Союз двух биатлонистов». Позже к биатлонистам присоединился Александр Поварницын и название канала изменилось.