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Telegram-канал биатлонистов Бабикова, Логинова и Поварницына взломали

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мошенники взломали Telegram-канал российских биатлонистов Антона Бабикова, Александра Логинова и Александра Поварницына, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, о взломе ему сообщил Бабиков.

«Внимание! Антон Бабиков сообщает — «Telegram-канал «Союз трех биатлонистов» взломан! Не ведемся на провокации проклятых мошенников!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В июне этого года Бабиков и Логинов создали Telegram-канал «Союз двух биатлонистов». Позже к биатлонистам присоединился Александр Поварницын и название канала изменилось.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Александр Поварницын
Антон Бабиков
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