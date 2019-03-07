Франция лидирует в женском Кубке наций, Россия - пятая

После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) лидерство в женском зачете Кубка наций удерживает сборная Франции. В активе у команды 5786 очков.

Второе место занимает сборная Германии, третье - сборная Норвегии. Сборная России на пятом месте.

Кубок наций

Женщины

1 (1). Франция - 5786 (+125)

2 (2). Германия - 5675 (+195)

3 (3). Норвегия - 5646 (+210)

4 (4). Италия - 5381 (+180)

5 (5). Россия - 5286 (+165)

6 (6). Швеция - 4862 (+155)

Все о чемпионате мира по биатлону – здесь.