Бывший биатлонист Евгений Устюгов рассказал о причинах своей дисквалификации Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за нарушения антидопинговых правил.

В феврале 2020-го Устюгов был обвинен в употреблении препарата оксандролона. Его результаты с 27 августа по конец сезона-2013/14 были аннулированы. В их числе — победа на Олимпиаде-2014 в Сочи в эстафете. Позже экс-биатлонист подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение IBU.

«Да, действительно мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD, в полном противоречии с конституцией IBU.

Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они «советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать. Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто.

Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина", — приводит слова Устюгова ТАСС.