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«Это минимум на полчаса». Драчев о том, что хорошего он сделал для биатлона за два года

18:28
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, чего он добился за годы работы на посту руководителя. По его словам, направление развития было правильное.

— Эти два года вы двигались в правильном направлении?

— Однозначно. Мы посмотрели весь резерв.

— Что хорошего конкретно вы добились за время руководства российским биатлоном? Только коротко.

— О своей работе коротко не скажешь. Я объехал столько мест и регионов, что это минимум на полчаса. Сколько всего добился, вплоть до строительства новых комплексов. 4 миллиарда выделило Министерство обороны; в Чите будет строиться новый комплекс к Олимпийским играм; 600 миллионов выделено в Татарстане — президент готов строить там новый биатлонный комплекс. И таких мест много. Пошло движение. Мы подключаем новые регионы. Да, до всех пока рука не дошла. Многое было задумано на эту весну. (Владимир Иванов)

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