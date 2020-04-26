«Это минимум на полчаса». Драчев о том, что хорошего он сделал для биатлона за два года
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, чего он добился за годы работы на посту руководителя. По его словам, направление развития было правильное.
— Эти два года вы двигались в правильном направлении?
— Однозначно. Мы посмотрели весь резерв.
— Что хорошего конкретно вы добились за время руководства российским биатлоном? Только коротко.
— О своей работе коротко не скажешь. Я объехал столько мест и регионов, что это минимум на полчаса. Сколько всего добился, вплоть до строительства новых комплексов. 4 миллиарда выделило Министерство обороны; в Чите будет строиться новый комплекс к Олимпийским играм; 600 миллионов выделено в Татарстане — президент готов строить там новый биатлонный комплекс. И таких мест много. Пошло движение. Мы подключаем новые регионы. Да, до всех пока рука не дошла. Многое было задумано на эту весну. (Владимир Иванов)