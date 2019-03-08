"Это говорит о ее невоспитанности". Васильев - о посте Павловой в Инстаграме

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Евгения Павлова проявила невоспитанность, опубликовав перед стартом спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде пост, содержавший призыв для подписчиков "оставить свое г*** при себе". 25-летняя спортсменка заняла 24-е место в этой гонке.

- Пост Павловой? Это говорит о ее невоспитанности, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Раз ты становишься публичным человеком, значит, должен быть готовым играть по правилам публичности. А публичность подразумевает сдержанность и корректность, потому что у каждого человека свое мнение. И нужно уважать любой мнение, даже совсем неожиданное и неприятное. Либо тогда заканчивай со спортом и живи сама с собой.

Женя, конечно, неправа, но это недоработка руководства Союза биатлонистов России. Со спортсменами нужно обязательно работать, объяснять, что они как публичные люди могут делать, а что не могут. Они ведь ни больше и ни меньше представляют наше государство. Значит, они уже себе не принадлежат, раз несут на своих плечах гордое российское знамя. Они представляют Россию, а не себя лично, и должны соответствующе себя вести.

Напомним, Павлова принимала участие в смешанной эстафете на чемпионате мира, в которой проиграла больше минуты на своем первом этапе. Российская команда стала 4-й.

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