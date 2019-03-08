Евгения Павлова: "Ваше г*** прошу оставить при себе"

Российская биатлонистка Евгения Павлова в своем Инстаграме заявила, что старается выпускать в свою жизнь только добро. 25-летняя спортсменка попросила подписчиков оставить при себе негативные комментарии.

- Это моя жизнь. Выпускаю в нее только добро и позитив. А ваше г*** прошу оставить при себе. p.s. без г*** и жизнь не та, - написала Павлова.

Напомним, Павлова бежала смешанную эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Она проиграла минуту на первом этапе. Россияне заняли 4-е место.

Все о биатлоне - здесь