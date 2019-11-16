Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира. По его словам, в команде есть явные пассажиры. Кроме того, Губерниев пожелал не боятся тренерскому штабу сборной.

— Очевидно, что замены в основной команде будут и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождем! Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся! Олимпиада уже через три года, если мы, конечно, туда поедем! А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других! — написал Губерниев в Instagram.

Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира