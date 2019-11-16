Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира

Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.

На Кубке мира выступят: мужчины Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, женщины Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

На Кубок IBU отправятся: мужчины Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, женщины Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт включены в состав без отборов, потому что заняли место в топ-15 общего зачета Кубка мира-2018/19.

У Бабикова и Сливко личные квоты на первый этап Кубка мира как у победителей общего зачета Кубка IBU прошлого сезона.

Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября, а Кубок IBU начнется в норвежском Шушене 28 ноября.