Елисеев решил приостановить соревновательную деятельность до чемпионата России

Российский биатлонист Матвей Елисеев принял решение приостановить соревновательную деятельность до чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Спортсмен заявил, что ему необходимо заняться собственным здоровьем.

«Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдаленные места типа Рыбинска» — сказал Елисеев.

Елисеев должен выступить вместе с Евгенией Буртасовой на традиционной командной «Рождественской гонке», которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге .

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде он занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого Елисеев был исключен из состава сборной России на второй этап Кубка мира.