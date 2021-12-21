Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о приостановлении выступлений Матвеем Елисеевым до чемпионата России, который пройдет в марте 2022 года.

«Ленивого не загоняешь. Способный парень, но готовился без головы, вот и доготовился!» — сказал Тихонов «СЭ».

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде он занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого Елисеев был исключен из состава сборной России на второй этап Кубка мира.