Экс-президент СБР не удивлен решению IBU отстранить от соревнований российских биатлонистов

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной союза биатлонистов (IBU) отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов. Также 17 марта IBU рассмотрит приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР).

«Меня это совершенно не удивляет, к этому все и шло. Мы еще в 2018-м пытались перейти из непостоянных членов IBU в постоянные, как мы были раньше. Нам было четко сказано: «Вы никогда не будете постоянными членами! Мы все сделаем, чтобы вы никогда не вошли ни в составы руководящих органов, ни в какие-либо комитеты». Там сценарий на всех конференциях разыгран очень хорошо. Все знают, что нажимать и делать. Хоть ты выступай, хоть ты говори о наших делах или перспективах — это ничего не изменит. Тупо все всегда голосовали против нас. Даже на 1000% они против нас. Несколько лет назад мы сами дали повод, а сейчас их подхлестнуло к очередной злобе. Ничего страшного, перетерпим, переживем», — сказал Драчев «СЭ».

Ближайший этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 3 по 6 марта.